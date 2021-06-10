В Варшаве гражданин Польши задержан за шпионаж в пользу России

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10 июня 2021, 11:34

фото: pixabay.com

В Варшаве задержан польский гражданин, которого подозревали в шпионаже в пользу России. Агентство РАР передало со ссылкой по Генпрокуратуру Польши о том, что Януш Н. был задержан 31 мая 2021 года.

Прокурор Мазовецкого межрайонного отдела по делам организованной преступности и коррупции в Варшаве предъявил задержанному обвинение. Суд принял решение об аресте подозреваемого, - передает RT.

У мужчины провели обыски. У Януша Н. было изъято более 300 тысяч злотых (польская национальная валюта) и электронные носители.

Ранее в мае 2021 года появилась информация о задержании в Польше 43-летнего местного жителя по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами России. Суд арестовал гражданина на три месяца

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