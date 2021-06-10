Азаров: Тему войны с Россией «мусолят» Зеленский и Порошенко для оправдания проблемы в экономике Украины

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10 июня 2021, 09:06 Источник: РИА Новости

Николай Азаров, фото: vk.com/azarovnikolay

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров рассказал, что тему войны с Россией «мусолят» президент Владимир Зеленский и его предшественник Пётр Порошенко для оправдания проблемы в экономике Украины.

Азаров высказался по этому поводу в эфире телеканала NewsOne. По мнению политика, киевские власти эксплуатируют сюжет с «российской агрессией», чтобы оправдать проблемы в экономике страны.

Азаров раскрыл информацию о том, что правительство Украины заложило в проект бюджета страны до 2024 года военный сбор. По его словам, теперь «все эти годы будут продолжаться мантры про войну с Россией».

Азаров считает, что если такая война и возможна, реальна, вооруженные силы России принимали в ней реальное участие, то продолжалась бы она от двух дней до недели, не больше.

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