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10 июня 2021, 08:24 Источник: РИА Новости

Мэр Киева Виталий Кличко, фото: Dmitry Golubovich, globallookpress.com

Мэр Киева, профессиональный боксёр Виталий Кличко может стать президентом Украина после шоумена Владимира Зеленского. Такое мнение о том, кто будет очередным президентом после Зеленского, выразил в эфире телеканала "Первый независимый" депутат Верховной Рады Украины Илья Кива.

Кива пояснил, что сменить действующего украинского лидера решили "кураторы" Киева в США. Депутат Рады напомнил, что в Киев недавно приезжал госсекретарь США Энтони Блинкен. Кива считает, что президенту Зеленскому вручили чёрную метку, показали на выход.

Политик выразил мнение, что "последний приезд Блинкена на Украину — прямое подтверждение", что президента "американские кураторы" поменяют и в Вашингтоне, возможно, сформировался новый образ следующего главы Украины, вокруг которого сейчас "собираются олигархи и отдельные политики".

"И здесь на арену выходит боксер-сутенер, он же по совместительству мэр города Киева", - высказался парламентарий.

Депутат Рады объяснил, почему назвал так Кличко. По словам Кивы, "именно этот человек отвечает за все публичные дома" в Киеве. Нардеп раскрыл, что Кличко "даже живет в доме, в котором находится публичный дом".

49-летний Виталий Кличко - боксёр-профессионал, выступавший в тяжёлой весовой категории. Обладатель званий "Почётный" и "Вечный" чемпион мира по боксу в версии WBC. Чемпион мира по боксу среди профессионалов по версиям WBО, чемпион Европы.

Кличко - народный депутат Украины 7-го созыва, руководитель фракции «УДАР» в Верховной Раде, бывший советник президента Украины (2005—2008), кандидат наук в области физического воспитания и спорта, лидер украинской политической партии "УДАР".

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