Рябков: Россия исключит США из списка недружественных стран при условии, если Вашингтон прекратит враждебную политику

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10 июня 2021, 07:34 Источник: РИА Новости

Сергей Рябков, фото: MFA Russia, globallookpress.com

Соединенным Штатам Америки необходимо прекратить враждебную политику и вмешательство во внутренние дела Российской Федерации, и в таком случае Россия сможет исключить США из списка недружественных государств.

Условие для исключения США из списка недружественных стран назвал в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Как объяснил замглавы российской дипломатии Сергей Рябков, США должны отказаться от наступления на внешнеполитические и экономические интересы России; от вмешательства во внутренние дела нашей страны, которое случается нередко порой довольно в грубой форме; от противодействия партнерства с РФ на международной арене и усилиям Москвы в сфере интеграции.

Ранее российское правительство утвердило список недружественных стран, в который включены две страны: США и Чехия.

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