Рябков: Россия исключит США из списка недружественных стран при условии, если Вашингтон прекратит враждебную политику

Соединенным Штатам Америки необходимо прекратить враждебную политику и вмешательство во внутренние дела Российской Федерации, и в таком случае Россия сможет исключить США из списка недружественных государств.
Условие для исключения США из списка недружественных стран назвал в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Как объяснил замглавы российской дипломатии Сергей Рябков, США должны отказаться от наступления на внешнеполитические и экономические интересы России; от вмешательства во внутренние дела нашей страны, которое случается нередко порой довольно в грубой форме; от противодействия партнерства с РФ на международной арене и усилиям Москвы в сфере интеграции.
Ранее российское правительство утвердило список недружественных стран, в который включены две страны: США и Чехия.
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