В сети появилось фото похудевшего Ким Чен Ына. Болеет или ведёт здоровый образ жизни

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9 июня 2021, 14:02 Источник: Лента.ру

Ким Чен Ын, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

В сети появилось фото похудевшего лидера КНДР Ким Чен Ына. Пользователи Интернета заметили, что северокорейский лидер сильно похудел. Издание NK News пишет о похудевшем Ким Че Ыне, который месяц отсутствовал.

Журналисты проанализировали последние снимки главы КНДР и заметили, что у Ким Чен Ына так похудели руки, что ремешок стал застегиваться на другие деления.

Ряд экспертов, опрошенных изданием, считают, что северокорейский лидер перешел на здоровый образ жизни. По сообщения СМИ, следящим за деятельностью политика с 2011 года, Ким Чен Ын прибавлял ежегодно по 6-7 килограммов, и в 2020 году весил 140 килограммов.

Эксперты не исключают, что резкое похудение лидера КНДР может быть вызвано проблемами со здоровьем.

6 июня Ким Чен Ын появился на публике впервые за месяц.

Долгое отсутствие лидера КНДР на публике вызывает опасения уже не в первый раз. Весной 2020 года очередное исчезновение стало поводом для слухов о состоянии его здоровья.

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