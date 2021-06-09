Польские СМИ: Варшаве придется снова покупать газ у России

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9 июня 2021, 14:10 Источник: РИА Новости

pixabay.com

Варшава мечтает перестать пользоваться российским газом, но с проектом Baltic Pipe наблюдается ряд сложностей. Отмечается, что датские власти приняли решение отозвать разрешение на прокладку балтийского газопровода 31 мая текущего года. Речь идет о 210 км данного проекта. На этом настояли экологи.

Польское руководство надеялось, что вот-вот перестанет сотрудничать с российской стороной в плане поставок “голубого топлива”, однако на пути возникли трудности. Отмечается, что стратегической задачей Польши является отказ от газа, поставляемого с российской территории.

Варшава рассчитывала на то, что воспользуется Baltic Pipe. Трубу планировалось запустить осенью будущего года. Польский президент заявлял, что его страна намерена стать независимой от России касательно энергетики. Польские СМИ пишут, что без балтийского газопровода Польша и далее будет являться “просителем” газа у РФ.

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