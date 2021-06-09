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В Черногории надеются на скорое открытие авиасообщения с Россией

, 10:21

В Черногории надеются на скорое открытие авиасообщения с Россией
pixabay.com

В Подгорице выразили надежду на то, что уже в скором времени между Российской Федерацией и Черногорией вновь будет запущено прямое авиасообщение. Соответствующее заявление поступило сегодня, девятого июня, от Якова Милатовича, министра экономического развития страны.

По его словам, в Черногории на сегодняшний день наблюдается “очень хорошая” ситуация с коронавирусной инфекцией, отмечают Известия. Он подчеркнул, что в Черногории фиксируют гораздо меньшее число случаев заражения COVID-19, нежели в странах, с которыми прямое авиасообщение Россия возобновила ранее.

Милатович отметил, что в настоящее время отсутствуют причины, по которым не следует восстанавливать прямые авиаперелеты, пишет РИА Новости. Он добавил, что у российских туристов будет возможность прибывать на территорию Черногории без тестов на COVID-19.

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ПФ

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