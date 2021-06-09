В Турции раскрыли условия пребывания своих военных в аэропорту Кабула после вывода войск США

В Анкаре озвучили условия сохранения своего военного присутствия в Афганистане после того, как силы Североатлантического альянса покинут территорию этого государства. По словам главы турецкого оборонного ведомства Хулюси Акара, военные Турции останутся в стране, если союзники предоставят Анкаре политическую, финансовую и материально-техническую поддержку.
Данная тема обсуждалась в ходе встречи глав оборонных ведомств стран, входящих в НАТО. Она прошла на территории военно-морской базы Аксаз в Турции. Соответствующий материал появился на страницах Hürriyet.
Акар подчеркнул, что турецкие военные будут присутствовать в международном аэропорту имени Хамида Карзая в случае оказания необходимой помощи. Он отметил, что Анкара намерена добиться мирной жизни на афганской территории.
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