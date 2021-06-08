Апелляционная палата трибунала в Гааге подтвердила пожизненный приговор Ратко Младичу

Апелляционная палата трибунала в Гааге подтвердила пожизненный приговор экс-командующему армией сербов Боснии и Герцеговины Ратко Младичу. О соответствующем решении стало известно во вторник.
Апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов подтвердила приговор к пожизненному заключению, который ранее был вынесен Младичу. Экс-командующий армией сербов Боснии и Герцеговины 22 ноября 2017 года был приговорен Международным трибуналом по бывшей Югославии (МТБЮ) к пожизненному тюремному сроку за геноцид, преступления против человечности, а также нарушение законов и обычаев войны.
Семья Ратко Младича считает приговор несправедливым. Об этом журналистам заявил сегодня его сын Дарко Младич.
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