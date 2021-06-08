Аргументы Недели В мире 13+

США вывели из Афганистана более половины войск

, 17:22 Источник: Associated Press

США вывели из Афганистана более половины войск
военные, pixabay.com

Соединенные Штаты к настоящему моменту вывели больше половины своих войск из Афганистана. Соответствующую информацию предоставили во вторник, 8 июня, журналисты, ссылаясь на американские власти.

Согласно некоторым данным, вывод американского военного контингента с территории Афганистана может быть завершен к 4 июля текущего года, однако окончательный вывод средств и войск, вероятнее всего, "произойдет позже этим летом".

Подчеркивается, что командующий силами США на Ближнем Востоке генерал Фрэнк Маккензи планирует предоставить главе Пентагона Ллойду Остину сразу несколько вариантов обеспечения безопасности посольства США в Афганистане после вывода войск.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

Экономика

Всемирный банк ожидает рекордного за 80 лет роста мировой экономики

Всемирный банк ожидает рекордного за 80 лет роста мировой экономики

Всемирный банк улучшил прогноз роста мировой экономики на 2021 год на 1,5 процентного пункта по сравнению с январскими ожиданиями – до 5,6%, что станет рекордным восстановлением после рецессии за 80 лет.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью