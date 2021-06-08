США вывели из Афганистана более половины войск

Соединенные Штаты к настоящему моменту вывели больше половины своих войск из Афганистана. Соответствующую информацию предоставили во вторник, 8 июня, журналисты, ссылаясь на американские власти.
Согласно некоторым данным, вывод американского военного контингента с территории Афганистана может быть завершен к 4 июля текущего года, однако окончательный вывод средств и войск, вероятнее всего, "произойдет позже этим летом".
Подчеркивается, что командующий силами США на Ближнем Востоке генерал Фрэнк Маккензи планирует предоставить главе Пентагона Ллойду Остину сразу несколько вариантов обеспечения безопасности посольства США в Афганистане после вывода войск.
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