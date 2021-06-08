Украина задолжала МВФ 35 млрд долларов и просит ещё

Аргументы Недели → В мире 13+

8 июня 2021, 12:19

Парламент Украины планирует реструктуризировать долг перед Международным валютным фондом. Всего у МВФ Киев получил 35 млрд долларов. Но новых траншей не будет до проведения реформ.



МВФ требует от Киева внятного антикоррупционного законодательства и судебной системы, а также повышения пенсионного возраста, сокращения количества школ, увеличения коммунальных тарифов. Такие требования, по мнению украинских депутатов, окажут негативное влияние не только на экономику страны, но и на её политическое положение.



Политики предлагают в самое ближайшее время пересмотреть условия сотрудничества с кредитором, хотя других доноров на горизонте нет. Военный конфликт в стране, отсутствие стабильной политики не вызывают доверия у кредиторов к Киеву. Но чтобы платить по уже имеющимся долгам, стране приходится брать новые.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости