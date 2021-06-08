На выборах 11 июня определится вектор Молдавии: с Россией или с Западом

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8 июня 2021, 11:43

Глава Молдавии Майя Санду предложила увеличить количество избирательных участков за рубежом до 139 единиц. Таким способом она намерена получить большую поддержку своей партии на парламентских выборах, которые пройдут 11 июня. Однако в ЦИК согласились на организацию только 109 участков.



Итоги парламентских выборов определят вектор дальнейшего развития государства. Молдавия находится между Востоком в лице России и Западом. В этот раз станет ясно, с кем останется страна. Если пропрезидентская партия одержит победу, то российское влияние в регионе закончится.



Население страны осознаёт, что отсутствие проевропейского правительства приведёт к отдалению Молдавии от Румынии и Запада. Многие молдавские и европейские политики крайне негативно восприняли решение ЦИКа о сокращении участков для голосования за рубежом. Блок коммунистов и социалистов в таком случае имеет шансы на большее получение голосов, чем партия Санду. Решение о количестве избирательных участков принимается в Министерстве иностранных дел. Однако в этот раз внешнеполитическое ведомство оказалось вне избирательного процесса.





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