Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о недопустимости дискриминации русскоязычных на Украине

Аргументы Недели → В мире 13+

7 июня 2021, 22:21 Источник: МИД России

фото с сайта МИД РФ

В понедельник, 7 июня, состоялся телефонный разговор министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с Министром Европы и иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом и Министром иностранных дел Федеративной Республики Германия Хайко Маасом.

Главы МИД обменялись мнениями о перспективах урегулирования внутриукраинского конфликта на Донбассе по итогам состоявшейся 26 мая видеоконференции политических советников лидеров стран «нормандского формата». Была подчеркнута безальтернативность Минских соглашений и необходимость выполнения всеми сторонами своих обязательств.

Лавров акцентировал неприемлемость попыток Киева ревизовать «Комплекс мер», равно как и решения «нормандского саммита» в декабре 2019 г. в Париже. Министр особо подчеркнул недопустимость дискриминационных мер в отношении русскоязычного населения на Украине, курса киевских властей на насильственную украинизацию национальных меньшинств, подавление политических оппонентов и СМИ, потакание неонацистам.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости