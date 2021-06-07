Из-за армии ФРГ в Афганистане образовался огромный запас пива

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7 июня 2021, 20:10

pixabay.com

Немецкие власти в период вывода военнослужащих с территории Афганистана, по всей видимости, будут вынуждены доставить в Германию десятки тысяч банок с пивом, ящиков с шампанским и вином. Соответствующий материал появился на страницах немецкого журнала Spiegel, сообщает “Европейская правда”.

Подчеркивается, что в течение последних дней логистам войск уже удалось загрузить десятки поддонов с пивом, радлером, шампанским и вином. Первые два алкогольные напитка исчисляются несколькими десятками тысяч банок, а последние два - более тремя сотнями бутылок.

Отмечается, что запасы алкогольных напитков нельзя будет использовать, так как командующий немецкими войсками Ансгар Мейер запретил военнослужащим Германии употреблять их. Выходит, что порядка 22,5 тыс. литров алкоголя нужно будет отправить в ФРГ воздушными судами. Не исключается, что примут решение об утилизации алкоголя на месте, пишет news-front.info.

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