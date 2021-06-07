В СБУ прокомментировали информацию о задержании своего агента в России

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7 июня 2021, 17:26 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Официальный представитель Службы безопасности Украины Артём Дехтяренко опровёрг информацию о задержании в России агента украинских спецслужб. В понедельник появилась информация пресс-службы ФСБ о разоблачении в России "агента украинских спецслужб" Алексея Семеняки, который продолжительное время оказывал "консультативную помощь" СБУ для "нанесения ущерба безопасности РФ".

ФСБ признала нежелательным его пребывание в России и запретила ему въезжать в страну в течение 25 лет. 3 июня Семеняка выехал из РФ.

По словам Дехтяренко, "любые заявления ФСБ РФ о якобы разоблачении "агента СБУ" следует рассматривать исключительно через призму ведения гибридной войны", "поэтому СБУ призывает СМИ скептически относиться к любой информации такого типа", - передает РИА Новости.

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