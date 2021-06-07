В Словакии вакцинация жителей

На территории Словакии граждан будут прививать от COVID-19 разработанной российскими специалистами вакциной “Спутник V”. Прививочная кампания этим препаратом стартует в стране седьмого июня.
Первым регионом вакцинации “Спутником V” станет Братиславский край. За ним последуют все остальные поочередно. Этой информацией поделились в Минздраве Словакии.
Некоторое время назад от местного Минздрава поступала информация о том, что жителей будут прививать российской вакциной в частности в таких городах, как Братислава, Жилина, Бойнице, Лученец. Медики вакцинируют граждан, которым не менее 18 и не более 60 лет. Онлайн-регистрация доступна на сайте korona.gov.sk.
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