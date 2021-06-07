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Прогноз: Лукашенко досидит свой президентский срок и перейдёт на другую работу

, 15:02

Прогноз: Лукашенко досидит свой президентский срок и перейдёт на другую работу

В 2021 году исполняется 27 лет с момента прихода Александра Лукашенко к власти. Здоровье позволяет ему находиться на высоком посту ещё длительное время. Скорее всего, он досидит свой президентский срок до конца, а потом перейдёт на другую должность в Евразийский экономический союз или в России.

Сохранить власть в стране на фоне массовых протестов Александру Григорьевичу помогла Россия. Протесты были остановлены, а оппозиционное поле защищено от самых активных представителей. За такие «услуги» Лукашенко придётся рассчитываться перед Кремлём трансфером полномочий. К концу правления «батьки» Белоруссия окажется под полным влиянием РФ.

Лидеры белорусской оппозиции находятся за рубежом, и по факту не имеют возможности оказывать влияние на внутреннюю политику страны. Оставшиеся дома оппозиционные структуры носят несистемный характер и затаились в ожидании лучших времён.

Арестованный основатель телеграм-канала Nexta Роман Протасевич признал свою вину в организации незаконных акций протеста в прошлом году. Руководство Службы внешней разведки РФ считает, что Запад ведёт в отношении Белоруссии гибридную войну. Агрессия иностранных государств направлена на разрушение целостности и независимости страны, однако с этим никто не планирует мириться, заявил глава ведомства Сергей Нарышкин.

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