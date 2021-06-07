Китай напомнил России о предательствах со стороны США

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7 июня 2021, 13:59

Предстоящая встреча лидеров России и США озаботила китайскую общественность. Газета Global Times, издаваемая Компартией Китая, сообщает о том, что американцы неоднократно предавали русских после распада Советского Союза. Стремления России улучшить отношения с Западом в большинстве случаев не имели успеха.



В то же время диалог Москвы и Пекина всегда строился на основе взаимоуважения. Китайское руководство заинтересовано в создании единого фронта с Россией против извращённых действий американских политиков.

В китайском университете международных отношений уверены, что ослабление напряжения между США и Россией может усилить соперничество с Китаем. Для Поднебесной дружба с Российской Федерацией в этих условиях приобретает более важное значение. Если ранее Белый дом пытался проводить политику блокады в одиночку, то теперь к такой тактике американцы планируют подключить и другие страны.



Эксперты напоминают о наличии между США и Россией большого количества разногласий. Перетянуть Россию на свою сторону посредством инвестиций американцам также весьма проблематично. Для улучшения отношений Белому дому необходима смена внешнеполитической парадигмы, к чему американские политики категорически не готовы.





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