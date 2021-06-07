Порошенко и Коломойский могут получить официальный статус олигархов

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7 июня 2021, 13:00

Депутаты Верховной Рады планируют рассмотреть законопроект об олигархах. Если парламентарии не примут по нему решение в ближайшее время, глава государства Владимир Зеленский вынесет данный вопрос на референдум.



Президент считает, что олигархи оказывают прямое влияние на экономику и политику государства, что создаёт предпосылки для подрыва стабильности.

В случае принятия парламентом закона о статусе олигархов, на государственном уровне будет создан специальный список, фигурантов которого обяжут отчитываться о доходах, своей деятельности и даже контактах с другими людьми. Олигархам запретят финансировать политические проекты и партии, участвовать в приватизационных процессах.



Министр юстиции Денис Малюська считает, что в список олигархов должны быть внесены в обязательном порядке Игорь Коломойский и бывший президент страны Пётр Порошенко. От последнего Зеленский пытается избавиться из-за большого потока критики. Президент настроен на принятие законопроекта в ближайшее время и предупредил депутатов об ответственности за диалог с олигархами.





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