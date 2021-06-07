Экология в мире: в Дании отказались от газопровода, в России исчезли миллиарды рублей на проведение программы «Чистый воздух»

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7 июня 2021, 12:15 Мария Шарковская, Специальный корреспондент

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Дания остановила строительство сухопутного участка газопровода Baltic Pipe, который является западной альтернативой «Северному потоку». Курганский депутат-живодер Денис Хахалов сумел избежать наказания за садистское убийство волков. Росприродназор составил антирейтинг за 2020 год металлургических предприятий, загрязняющих российскую экологию. Генпрокуратура РФ направила предписание Минприроде, из-за неудовлетворительной охраны парковых и заповедных зон по всей стране. Российский федеральный проект «Чистый воздух», на который были выделены баснословные финансы - не работает. Где деньги, Зин?



Прошедшая неделя началась с того, что в понедельник 31 мая 2021 года Апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов Дании отозвал разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe (Балтийская труба), который эксперты оценивают как конкурента российского «Северного потока». «Балтийская труба» идёт с запада на восток и завершается в Польше. Поводом для отмены разрешения стала недостаточная изученность вопроса защиты природы во время строительства газопровода. Грех потешаться над неурядицами врагов наших, обратим свой взор на то, что происходит в России.



А у нас так! Правоохранительные органы решили не давать ход делу в отношении курганского депутата-живодера Дениса Хахалова. Общественность возмутил тот факт, что вышеуказанное лицо ускользает от ответственности за свои мерзкие дела. На счастье, последовала реакция председателя Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна, который направил запросы Генпрокурору и председателю СКР Бастрыкину в связи с отказом в возбуждении уголовного дела в отношении курганского депутата-живодера Дениса Хахалова.



В запросе Госдумы РФ Генеральному прокурору Игорю Краснову говорится:



«В феврале 2021 года Хахалов Д.С. в ходе охоты на территории Свердловской области снегоходом переехал ещё живого волка и вкладывал в пасть раненного животного дуло ружья, снимая происходящее на видео. Шокирующая видеозапись с жестоким убийством животного была размещена в соцсетях и вызвала большой резонанс».



Кроме того, Хинштейн написал в ГП РФ и СКР РФ:



«… Сообщения об отказе в возбуждении уголовного дела вызвали большой резонанс. Учитывая вышеизложенное, прошу Вас провести проверку обоснованности отказа в возбуждении уголовного дела и принять меры к восстановлению законности и справедливости. О результатах прошу информировать».



Напоминаем, что партия «Единая Россия» изгнала живодёра Хахалова из своих рядов на основании решения Комиссии по этике 28.04.2021 года.



Нет спокойствия и на фронте борьбы с предприятиями, загрязняющими российскую экологию. По итогам 2020 года были выявлены самые «токсичные» металлургические компании. Ими оказались производители нержавеющей стали. В списке самых-самых оказались: «Мечел» Игоря Зюзина, среди компаний цветной металлургии – РМК Игоря Алтушкина. Об этом сообщает портал «Ресайкл».



Эксперты отмечают, что положение в антирейтинге «Мечела» возникло из-за с долговременного игнорирования этой компанией важности экологического фактора и пренебрежения экостратегией. А проблема РМК в том, у нее устаревшие фонды, которые затрудняют модернизацию. Возможно, именно из-за этого идут пробуксовки в её экологических программах. Впрочем, нельзя верить на слово тем, кто свою экологическую статистику скрывает. Тем более, что к новым производствам этой компании, построенным с нуля, у специалистов есть вопросы. Оба вышеуказанных лидера экологического антирейтинга имеют обширную разветвлённую инфраструктуру с высокой интенсивностью загрязнения и низкой информационной прозрачностью.



К вышеуказанным самым «токсичным» вплотную приблизились в негативной оценке экологов: ММК Виктора Рашникова, ТМК Дмитрия Пумпянского, УГМК Искандара Махмудова и «Северсталь» Алексея Мордашова. Среди этих компаний только УГМК имеет неудовлетворительную степень открытости. ММК, «Северсталь» и ТМК, напротив, публикуют качественную отчетность и оперативно отвечают на запросы о предоставлении экологической информации. Эксперты отмечают, что в «токсичном» рейтинге рассматривалась лишь «дневная» работа предприятий. На деле, некоторые из них «часто щекочут нервы Росприродназору» неучтенными ночными выбросами загрязняющих веществ в атмосферу, сбросами сточных вод или незаконными свалками.



В положительную сторону Росприродназором были отмечены только производители драгоценных металлов. Но главному защитнику российской экологии всерьез досталось от Генпрокуратуры. Последняя выписала предписание Минприроды из-за грубых недоработок и упущений в охране ООПТ. было указано на ненадлежащую охрану природных территорий. А так же подчеркивалось, что из-за «бездействия» ведомства в ряде случаев границы заповедных земель до сих пор не поставлены на кадастровый учет, а их руководители «незаконно распоряжаются госимуществом» и переводят земли подлежащие охране в другие категории. По мнению прокуроров, выявленные нарушения указывают на то, что сотрудники Минприроды не выполняют свои обязанности, «что способствует ослаблению особого природоохранного режима, ведет к утрате природных комплексов».



«В отсутствие должного контроля со стороны Минприроды руководителями дирекций ООПТ совершается незаконное использование государственного имущества», — отмечается в представлении Генпрокуратуры.



Так в Сочинском нацпарке, указывают прокуроры: с 2001 по 2006 год дирекция без согласования с Росимуществом заключила более 180 договоров аренды. Минприроды и администрация Забайкальского нацпарка «длительное время не реагировали на незаконный захват свыше 860 га земель» на берегу озера Байкал.



«Более того, попустительство Минприроды позволило сформировать рыболовный участок в границах заповедника «Джугджурский», также - передать часть лесов Сочинского нацпарка под охотничье хозяйство», — констатируют в Генпрокуратуре.



Директор WWF России Дмитрий Горшков заявил изданию «КоммерсантЪ»:



«Надеюсь, новая команда министерства уделит их решению особое внимание. В частности, созданию охранной зоны для снижения антропогенного влияния на заповедники и нацпарки».



Эксперт «Гринписа России» Михаил Крейндлин подчеркнул, что отсутствие в ЕГРН границ ООПТ грозит тем, что часть территории могут приватизировать, застроить или разрешить там охоту.



Еще одно направление в защите окружающей среды России хромает на обе ноги. Программа «Чистый воздух» не работает, несмотря на гигантское финансирование, - отмечают экологи. Жители Омска снова жалуются на химический запах, который постоянно чувствуется при вдыхании и плотный смог. Только в мае активисты насчитали 16 случаев превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе. При этом - Омск один из 12 городов, в котором реализуется федеральный проект «Чистый воздух», на что отпущены немалые денежные средства. Эта акция реализуется в рамках нацпроекта «Экология». Предполагается кардинальное снижение уровня загрязнения воздуха в крупных промышленных центрах, в первую очередь – уменьшение не менее чем на 20% совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. В список проекта пока включено лишь 12 городов.



Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов рассказал журналистам: «Третий год регионы не получают федерального финансирования на реализацию этой программы… Квоты предприятиям-загрязнителям также, по моей информации, до сих пор не доведены, хотя это должно было произойти уже давно».



Он также отметил, что по этой программе до сих пор ни один город не получил ни копейки от федерального центра, в связи с чем реализация проекта очень сильно стопорится.



Согласно проекту до 1 ноября 2020 года должны были быть утверждены перечни квотируемых объектов, компенсационные мероприятия и установлены квоты выбросов, а до 1 марта 2021 года необходимо было внести соответствующие изменения в комплексные планы, но информации о проведении этой работы до сих пор нет.



По информации Минприроды, в бюджете 2021 года на обеспечение федерального проекта «Чистый воздух» отводится 6,2 млрд рублей. Но по условиям проекта в 2021 году должны были выделить 20,3 млрд рублей, в 2020 году — 17,4 млрд, а в 2019 году — 13,8 млрд. Как говорит наш президент Владимир Путин: «Где деньги, Зин?»





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