Сенатор Пушков прокомментировал заявления Байдена об отношениях США и России

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявления президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена о взаимоотношениях с Россией.
Джо Байден в своей статье для издания The Washington Post заявил, что Вашингтон не хочет конфликта с Москвой, а стремится к стабильным отношениям. По словам американского лидера, его страна, однако, готова отвечать на якобы имеющиеся вызовы европейской безопасности.
Алексей Пушков заметил, что в данной статье не содержится ничего нового – Москву пытаются "припугнуть" жесткими действиями Вашингтона, если она "нанесет ущерб " интересам США. "А в остальном хотят "стабильных отношений"", – с сарказмом заметил сенатор и добавил, что Джо Байден не уточнил, продолжат ли Штаты угрожать интересам РФ.
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