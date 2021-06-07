Сенатор Пушков прокомментировал заявления Байдена об отношениях США и России

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7 июня 2021, 07:19 Источник: Twitter

сенатор Алексей Пушков, Federation Council of Russia/Flickr.com

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявления президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена о взаимоотношениях с Россией.

Джо Байден в своей статье для издания The Washington Post заявил, что Вашингтон не хочет конфликта с Москвой, а стремится к стабильным отношениям. По словам американского лидера, его страна, однако, готова отвечать на якобы имеющиеся вызовы европейской безопасности.

Алексей Пушков заметил, что в данной статье не содержится ничего нового – Москву пытаются "припугнуть" жесткими действиями Вашингтона, если она "нанесет ущерб " интересам США. "А в остальном хотят "стабильных отношений"", – с сарказмом заметил сенатор и добавил, что Джо Байден не уточнил, продолжат ли Штаты угрожать интересам РФ.

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