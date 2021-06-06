Политолог Бортник допустил возвращение Украины в Средневековье после очередного кризиса

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6 июня 2021, 22:33 Источник: РИА Новости

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Украина полностью зависит от зарубежных технологий. Если эта страна столкнется с очередным кризисом, то она погрузится в Средневековье. Такое заявление сделал политолог Руслан Бортник. Он не согласился с заявлениями Киева о том, что Украина превратилась в “аграрную сверхдержаву”.

По словам эксперта, любая единица продукции Украины содержит в себе 20-70% зарубежных составляющих. Он отметил, что на полях этой страны работает техника лишь зарубежного производства. Кроме того, Украина не сможет полноценно существовать без иностранной энергетики.

“В любом килограмме зерна, в литре масла, в тонне гороха или мяса будет от 20% до 70% иностранной химии”, - сказал Бортник.

Также эксперт указал на то, что у Украины нет ничего, чем бы она могла “похвастаться”. Бортник добавил, что сельскохозяйственная продукция Украины включает в себя до 90% зарубежных технологий.

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