Пекин отдаёт предпочтение мягкой дипломатии за рубежом

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3 июня 2021, 13:02

На одном из последних выступлений китайский лидер Си Цзиньпин заявил о необходимости увеличения друзей государства. Китай пытается перестроить внешнеполитическую доктрину и сделать её более аккуратной. Но обвинения западных стран относительно нарушения прав в Китае правительство страны не приемлет.



В Народном университете Китая считают, что имидж страны был испорчен из-за пандемии. Мир обвинил КНР в несвоевременном принятии мер и распространении вируса. Вместе с этим Китай представляется во многих иностранных государствах как большой лагерь, в котором несогласные с политикой Коммунистической партии подвергаются гонениям. Доказательством тому служат тюрьмы в Синьцзяне и других провинциях страны.



В Высшей школе экономики считают, что Китаю навряд ли получится увеличить количество друзей за рубежом. Специфика государства состоит в авторитарном режиме управления, при котором соблюдение демократических основ не всегда возможно. Однако КНР может усилить своё присутствие во внешнем мире за счёт ресурсов, технологий. К тому же коммунистическая модель, пропагандируемая Китаем, показывает заметные экономические успехи. Через несколько лет КНР может стать первой экономикой мира.





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