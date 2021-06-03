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В Конгрессе США выступают за продление санкций против «Северного потока-2»

, 12:49

В Конгрессе США выступают за продление санкций против «Северного потока-2»

Члены палаты представителей Конгресса США обратились к американскому президенту Байдену с просьбой отмены моратория на санкции в отношении строящегося российского газопровода в Европу. Сенаторы считают, что Белый дом идёт на слишком большие уступки Кремлю.

В Вашингтоне уверены в получении Россией полного контроля над энергетическим рынком Европы. Помимо этого американцы опасаются, что в скором времени газотранспортная система Украины может оказаться невостребованной.

Сам Байден считает введённые санкции против газопровода «Северный поток-2» уже бессмысленными. Проект практически завершён, и по нему уже можно будет транспортировать газ. Американские конгрессмены увидели в действиях президента ошибочную политику, которая ослабляет энергетическую независимость США. Заявления Байдена о скором переходе государства к зелёной экономике пока воспринимаются в обществе весьма скептически. Нефтеперерабатывающая и нефтедобывающая промышленности для американской экономики выступают одними из главных источников доходов.
Позицию конгрессменов частично можно расценивать как недовольство политикой президента. Волна возмущения по внешней политике в российском направлении среди американских политиков и чиновников будет нарастать и далее.

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