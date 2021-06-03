В Конгрессе США выступают за продление санкций против «Северного потока-2»

Аргументы Недели → В мире 13+

3 июня 2021, 12:49

Члены палаты представителей Конгресса США обратились к американскому президенту Байдену с просьбой отмены моратория на санкции в отношении строящегося российского газопровода в Европу. Сенаторы считают, что Белый дом идёт на слишком большие уступки Кремлю.



В Вашингтоне уверены в получении Россией полного контроля над энергетическим рынком Европы. Помимо этого американцы опасаются, что в скором времени газотранспортная система Украины может оказаться невостребованной.



Сам Байден считает введённые санкции против газопровода «Северный поток-2» уже бессмысленными. Проект практически завершён, и по нему уже можно будет транспортировать газ. Американские конгрессмены увидели в действиях президента ошибочную политику, которая ослабляет энергетическую независимость США. Заявления Байдена о скором переходе государства к зелёной экономике пока воспринимаются в обществе весьма скептически. Нефтеперерабатывающая и нефтедобывающая промышленности для американской экономики выступают одними из главных источников доходов.

Позицию конгрессменов частично можно расценивать как недовольство политикой президента. Волна возмущения по внешней политике в российском направлении среди американских политиков и чиновников будет нарастать и далее.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости