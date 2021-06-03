Ватикан ужесточил наказание для педофилов

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3 июня 2021, 12:05

Для ужесточения борьбы с педофилией глава католической церкви Франциск пересмотрел систему наказания для священников. С нового года педофилия будет считаться преступлением против жизни человека. Ранее она расценивалась как простое правонарушение священников.



О необходимости ужесточения наказаний Франциск заговорил ещё два года назад. С того момента многие кардиналы лишились своих должностей, некоторые и вовсе были отправлены в тюрьму. Несмотря на усилия понтифика, количество преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних не уменьшается.



В Германии после длительного расследования были выявлены сотни педофилов из духовной среды. При этом работа полиции ФРГ ещё не остановлена. Большое внимание глава церкви намерен уделить в самое ближайшее время польским епископам. Согласно последним отчётам Ватикана, предыдущее церковное руководство старалось замалчивать подобные преступления. Большие подозрения по этому поводу адресованы как раз духовным лидерам польских католиков.



Система наказания, разработанная действующим римским папой, должна в корне изменить ситуацию в духовном обществе католиков, чтобы исключить совершение противоправных действий в отношении половой неприкосновенности детей.





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