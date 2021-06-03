Противостояние США и Китая рассмотрели в докладе Валдайского клуба

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3 июня 2021, 12:41 Источник: Коммерсантъ

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Опубликован доклад дискуссионного клуба «Валдай», который посвящен противостоянию двух лагерей новой холодной войны – США и Китая. Анализ ситуации провели заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин и программный директор международного дискуссионного клуба «Валдай» Иван Тимофеев.



Авторы описывают многолетнюю историю взаимодействия США и КНР и отмечают, что в наши дни стороны являются друг для друга важными торговыми партнерами и одновременно политическими конкурентами. По их мнению, конфликт интересов между США и Китаем отличается от противостояния Вашингтона и Москвы во времена СССР.



Китай не хочет ввязываться в открытое противостояние и, в отличие от Советского Союза, не заинтересован в экспорте своей идеологической модели. В дополнение к этому, ни США, ни Китай так до сих пор не сформировали свои коалиции с другими странами – так называемые оси влияния. Даже ЕС при своей поддержке США не намерен портить отношения с Пекином.



Существенный сдвиг в сторону конфронтации между странами произошел после прихода к власти Дональда Трампа. Положения Стратегии национальной безопасности США 2017 года говорят о том, что Китай пытается навязать другим государствам свою модель, а его инфраструктурные проекты являются инструментами проецирования влияния.



КНР обвиняют в нечестной конкуренции с рыночными государствами с применением нерыночных методов.

Пекин с точки зрения Вашингтона бросает вызов американским ценностям. Китай стал мощной военной державой и, по версии американцев, представляет собой угрозу безопасности США.



Решительные меры Вашингтона в отношении Пекина предполагают работу по нескольким направлениям: торговому, санкционному, идеологическому и военно-политическому, включающему аспект прав человека, к которому теперь добавился и аспект «коронавирусный». Усилия США по сдерживанию КНР в военной сфере пока не могут быть признаны успешными. Американцам не удается нащупать асимметричные шаги, которые позволили бы в полной мере восстановить превосходство их вооруженных сил над Народной освободительной армией Китая.



Авторы доклада считают, что для Пекина разворот США к политике жесткого сдерживания стал шоком.



«Китайская внешняя политика и кадры, обеспечивавшие ее, формировались на протяжении более чем тридцати лет (с момента окончательной нормализации отношений с СССР в 1989-м) мирного развития в крайне благоприятных внешних условиях, позволявших целиком сосредоточиться на интересах модернизации и экономического роста. В этот период выработался своеобразный стиль китайской внешней политики — крайне осторожной, направленной на постепенное усиление собственных позиций, уклонение от лидерства», - указывают авторы.



Речь председателя КНР Си Цзиньпина, произнесенная им 3 сентября 2020 года, стала своеобразным ответом США и может быть сведена к формуле «никогда не соглашайся». Согласно этой формуле, китайский народ никогда не согласится с попытками каких-либо сил очернить историю КПК, изменить путь построения социализма с китайской спецификой, отрицать или опорочить великие достижения китайского народа в строительстве социализма. Кроме того, никто не в праве навязать Китаю свою волю и изменить направление его развития.



В этих условиях была провозглашена стратегия «двойной циркуляции», предполагающей развитие внутреннего спроса и импортозамещения, при одновременном участии в международной системе хозяйственных связей.



«Вероятно, что в ближайшем будущем китайская политика на американском направлении будет дополнительно скорректирована в зависимости от нескольких факторов. Среди них - параметры выхода США из экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, глубина сохраняющегося политического раскола американского общества, способность администрации Байдена проводить целенаправленную внутреннюю и внешнюю политику и вернуть влияние на европейских и азиатских союзников. В зависимости от успехов США в данных областях китайская стратегия нового противостояния сверхдержав может обрести окончательные очертания к концу текущего года», - резюмируют авторы доклада.





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