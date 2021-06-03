Тогда им придется надеть юбки. В Мексике мужчинам-политикам пришлось притвориться трансгендерами, чтобы пойти на выборы

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3 июня 2021, 12:22 Источник: vice.com

Фото: работы Лиланда Бобби

В Мексике на носу выборы – 6 июня, а что не сделаешь ради победы или чтобы остаться в партии, даже назовешься трансгендером, вот только тогда придется соответствовать, а это не так-то просто.

Согласно закону страны о равенстве в политике, каждая партия должна выдвинуть одинаковое количество представителей обоих полов. У Fuerza Por México поровну ну никак не получалось - 25 кандидатов-мужчин и всего 17 кандидаток. В партии не растерялись и четырём мексиканцам на бумаге поменяли пол и заявили, что они идентифицируют себя как трансгендерные женщины.

Вот только обман быстро раскрылся. Паола Хименес, координатор мексиканского общества транс-женщин в Тласкале обвинила партию Fuerza Por México во лжи и назвала все происходящее фальсификацией выборов: «Если они причисляют себя к женщинам, то им придется выходить на люди в качестве женщин, как того требует их гендерная идентичность».

Так что у политиков есть выбор - или юбки и каблуки, или признаться в подлоге и выйти из предвыборной гонки. Кажется, они выбрали первое, потому что глава партии Луис Варгас заявил, что гендерные изменения вовсе «не являются ложью».

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