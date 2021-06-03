Владимир Путин поздравил Рауля Кастро с 90-летием

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил бывшему главе Кубы, экс-лидеру правящей Коммунистической партии страны Раулю Кастро телеграмму, в которой поздравил политика с 90-летием.
В поздравительной телеграмме российский лидер обратился к Раулю Кастро со словами "дорогой друг" и назвал юбиляра примером патриотизма, мудрости и стойкости.
Владимир Путин заявил, что тепло вспоминает встречи с кубинским политиком, их содержательные и доверительные переговоры. Президент РФ выразил уверенность в том, что конструктивное взаимодействие между Москвой и Гаваной будет и в дальнейшем укрепляться на благо народов двух стран.
Путин пожелал Кастро здоровья, долголетия, счастья, бодрости духа и благополучия.
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