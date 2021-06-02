Партия Саакашвили вернулась в парламент Грузии и обещает победить уже в этом году

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2 июня 2021, 19:00 Источник: Известия

Фото: соцсети

Представляющая оппозицию в Грузии партия «Единое национальное движение» (ЕНД) прекращает семимесячный бойкот и возвращается к работе в парламенте. Ее представители собираются продолжить борьбу с правящей партией «Грузинская мечта» и считают, что победят уже в этом году.



Олигарху и основателю правящей партии «Грузинская мечта» Бидзине Иванишвили оппозиция обещает непримиримую борьбу.



«Мы будем бороться с ним везде - в зале заседаний парламента, в комитетских залах, в залах Верховного совета Аджарии, на площадях, улицах, в селах, районах, горах, равнинах. Везде Иванишвили будет встречать сопротивление», - заявил лидер ЕНД Ники Мелия.



Политический кризис в Грузии начался после парламентских выборов, прошедших в октябре прошлого года, на которых «Грузинская мечта» получила 48% голосов избирателей, но за счет голосования по мажоритарным округам ей удалось оформить большинство в парламенте - 90 мандатов из 150. Оппоненты правящей партии обвинили ее в фальсификациях и отказались от депутатских мандатов.



В феврале Ники Мелия публично снял электронный браслет, который на него надели в 2019 году после попытки штурма парламента, после чего он был арестован. На фоне этих событий в отставку подал глава правительства Грузии Георгий Гахария.



Обострение политического кризиса не устраивало западные структуры. Они боялись, что нестабильность приведет к тому, что жители Грузии разочаруются в прозападных партиях, вырастет популярность пророссийских сил.



Под руководством ЕС и США состоялось несколько раундов переговоров. Сначала диалог не приносил результатов, но после того, как Брюссель пригрозил применить санкции и сократить финансирование, «Грузинская мечта» и оппозиция одобрили соглашение, текст которого предложил глава Евросовета Шарль Мишель. Документ предусматривал освобождение Ники Мелии. Власти также обязались провести реформу суда и Генеральной прокуратуры. Важным также стало согласование избирательной реформы. Если на предстоящих в октябре текущего года выборах в местные органы власти правящая партия наберет менее 43%, то в 2022 году пройдут досрочные парламентские выборы.



После подписания соглашения ЕНД продолжало бойкот. Более того, активисты партии продолжали протестовать в палаточном городке у здания парламента.



Отношение ЕНД к происходящему изменилось, когда 10 мая Ники Мелия вышел на свободу. Сам он отказывался платить за себя залог, называя его «данью Владимиру Путину». Поэтому деньги (около €10 тыс.) за него внесла влиятельная НКО «Европейский фонд для демократии» (European Endowment for Democracy). После этого основатель ЕНД Михаил Саакашвили, проживающий в Киеве, призвал однопартийцев прекратить бойкот парламента, чтобы не потерять международную поддержку.



«Популярность «Грузинской мечты» постепенно снижается. Кроме того, партия показала, что поддается давлению, готова постепенно сдавать позиции. Хотя сохраняются и некоторые твердые убеждения. Например, ни под каким предлогом партия не соглашается на возвращение в страну Саакашвили. С другой стороны, оппозиция не готова побеждать. Устойчивый электорат ЕНД составляет 20–25%. Они могут создавать проблемы действующей власти, но не готовы перехватить власть», - считает заместитель директора Института стран СНГ Владимир Евсеев.



Он отмечает, что за голосованием в октябре будут следить европейцы и американцы. Таким образом, возможностей для фальсификаций окажется меньше.





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