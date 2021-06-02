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В Польше судят китайского шпиона. Huawei опять вляпалась в скандал

, 16:31

В Польше судят китайского шпиона. Huawei опять вляпалась в скандал

Польские спецслужбы задержали на своей территории китайского агента, который работал семь лет представителем компании Huawei. За это время Ван Вэйцзин завербовал польского инженера по кибербезопасности. Преступный умысел китайца состоял в усилении влияния компании на польское правительство для дальнейшего внедрения китайских технологий в государственные структуры.

Шпиона и его подельника задержали два года назад. С того времени Белый дом стал активно призывать правительства европейских государств отказаться от услуг Huawei. Варшаве даже удалось добиться от США увеличения американских войск на своей территории. В Huawei заявили, что никогда не занимались шпионажем. К Польше против китайской компании готовы присоединиться и другие государства. Постепенно Европа может стать территорией холодной технологической войны. Белый дом уже поблагодарил польское руководство за арест китайских агентов. Для китайской компании инцидент обойдётся потерей рынка сбыта в 12 миллиардов долларов.

В департаменте международных отношений ВШЭ считают разведывательную деятельность Китая за границей обыденным явлением. Арест иностранных агентов не может расцениваться чем то сверхъестественным. Правда в польском варианте имеется политическая подоплёка.

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