Украина может рассчитывать только на моральную поддержку Запада

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2 июня 2021, 14:55

НАТО обладает возможностями для сдерживания России, однако они имеют ограниченный характер. Судя по риторике последних переговоров министров иностранных дел и обороны государств Североатлантического альянса, Грузия и Украина пока остаются за пределами интересов Запада. Иностранные государства не намерены поставлять Украине и вооружения.



Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил журналистам на готовность военного блока к улучшению отношений с Москвой. При этом первый шаг должна сделать именно Россия, чья политика в последние годы является слишком агрессивной. НАТО особо беспокоит передислокация вооружённых сил к украинским границам, поддержка режима Лукашенко, высылка дипломатов. Перечисленные моменты станут темой диалога на предстоящей встрече в Женеве президентов России и США.



В Киеве сожалеют о том, что европейские государства и США постепенно отворачиваются от украинских проблем. В частности Владимир Зеленский высказал претензии правительству Германии относительно отсутствия военной помощи. При новой американской администрации разговоры о предоставлении оружия в регионы, где идут военные конфликты, тоже прекратились. Дополнительные кредиты Украине предоставлять пока не спешат.





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