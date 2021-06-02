Куда катится цивилизация и какие «ценности» могут стать будущим наших детей

Аргументы Недели → В мире 13+

2 июня 2021, 14:46

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Человечество меняется до неузнаваемости. В последнее время мы видим, как по всему миру люди встают на колени перед чернокожими наркоторговцами и улыбаются на улицах незнакомым геям. Европу наводняют миллионы арабов и африканцев, а ее жителям при этом приходится проявлять терпение. Теперь так принято.



Германия тратит на оборону 37 млрд евро в год. При этом расходы этой крупнейшей европейской страны НАТО на просителей убежища и беженцев только в 2016–2017 годах составили 50 млрд евро.



А кто мог представить сто лет назад, что Лондон и Париж будут напоминать смесь Багдада и Гарлема? Имея на вооружении закоренелые традиции парламентаризма и свободы слова, европейцы молча позволили наводнить свои города миллионами людей с иными представлениями о развитии, часто люмпенизированными и враждебно настроенными к западным ценностям. Непреложным фактом стало то, что, если вы различаете людей по признаку национальности и цвета кожи – значит, вы уже нацист.



В 2019 году налогового консультанта англичанку Майю Форстейтер уволили с работы за высказывание в Интернете:



«Половая принадлежность человека – непреложный биологический факт».



Это было воспринято как атака на обидчивых трансгендеров.



За женщину вступилась знаменитая писательница Джоан Роулинг:



«Я знаю и люблю транслюдей, однако отказ от понятия «пол» лишает многих возможности осмысленно обсуждать свою жизнь».



После этих слов множество актёров, ставших богатыми и знаменитыми на экранизациях «Гарри Поттера» Роулинг, перестали покупать её книги и смотреть снятые по ним фильмы. И подобных примеров уже великое множество.



Что происходит с человечеством? Читайте на нашем сайте материал Дениса Терентьева «Как толерантность меняет знакомую нам цивилизацию»





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