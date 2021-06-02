Приём «испытано на себе» в журналистике. Репортер из Дании занялась любовью во время интервью

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2 июня 2021, 13:06

Датская журналистка Луиза Фишер получила непростое редакционное задание – сделать репортаж про клуб свингеров, расположенный рядом с Копенгагеном. Сюжет был посвящен открытию заведения после снятия коронавирусных ограничений.

Но работа есть работа, и журналистский принцип «проверено на себе» никто не отменял. В итоге в эфире Radio 4 слушатели «порадовались» стонам журналистки, пока та занималась сексом и брала интервью у участника клуба. По словам Луизы, изначально она не планировала заниматься сексом во время интервью, но сближение с гостями позволило их «расслабить», так как изначально свингеры нервничали из-за микрофонов.

«У меня нет парня, это определенно облегчило мне задачу. Моя мама просто думает, что это смешно, и смеется, а мой отец считал, что это действительно круто», — заявила журналистка, теперь уже, скорее всего, N1 Дании.

Радиостанция не стала удалять эфир, а опубликовала его в Твиттере, и запись, которую мы не можем разместить, пользуется завидной популярностью. Нет на них Роскомнадзора.

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