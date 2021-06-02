Равноправие для силовиков. Жительница Беларуси отказалась сдавать квартиру помощнице прокурора, теперь ей грозит суд

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2 июня 2021, 12:40 Источник: tut.by

34-летняя жительница Минска в 2020 году сдала квартиру помощнице прокурора одного из столичных районов, а потом были выборы, протесты и разгон мирных жителей. Арендодательница не захотела иметь никаких дел с силовиками и попросила освободить жильё. Теперь на нее завели уголовное дело и ей грозит судебное разбирательство.

Генпрокуратура сообщает, что съемщица жилья своевременно выполняла все обязательства по договору, а арендодатель, по мнению ведомства, «поддалась информационному воздействию Telegram-каналов и иных Интернет-ресурсов» — и потребовала от прокурорского работника освободить снимаемое жилье.

«Желая прямо нарушить права, свободы и законные интересы потерпевшей исключительно в связи с занимаемой ею должностью, достоверно зная об отсутствии у нее иного жилья в Минске, потребовала от нее в одностороннем порядке освободить занимаемое на законных основаниях жилое помещение», — сообщает прокуратура.

Судить минчанку будут по ст. 190 УК за нарушение равноправия граждан. Ей грозят штраф, или исправительные работы на срок до двух лет, ограничение или лишение свободы до двух лет. Решать будет суд, видимо, «самый гуманный суд в мире».

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