Аргументы Недели В мире 13+

Вещание трех российских телеканалов запретили в Белоруссии

, 08:46

Вещание трех российских телеканалов запретили в Белоруссии
пульт, фото: pixabay.com

Министерство информации Белоруссии приняло решение исключить из списка разрешенных к распространению в республике три российских телеканала. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

«Три иностранные программы исключены из списка разрешенных к распространению на территории Республики Беларусь: "КИНОМИКС", "Телеканал КХЛ (KHL TV channel)" и "Русская ночь"», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в выдаче разрешений на вещание телеканалов «КИНОМИКС» и «Телеканал КХЛ» на очередной период было отказано в связи с выявленными в представленных материалах фактов нарушения закона «О рекламе», а представители «Русской ночи» не обращались за получением нового разрешения.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

БА

Общество

Путин заявил, что у многодетных родителей нагрузка не меньше, чем у президента

Путин заявил, что у многодетных родителей нагрузка не меньше, чем у президента

Глава Российской Федерации Владимир Путин в рамках онлайн-встречи с семьями, которых наградили орденом "Родительская слава", заявил, что у многодетных родителей нагрузка не меньше, чем у президента.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью