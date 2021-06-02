Вещание трех российских телеканалов запретили в Белоруссии
2 июня 2021, 08:46
Министерство информации Белоруссии приняло решение исключить из списка разрешенных к распространению в республике три российских телеканала. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.
«Три иностранные программы исключены из списка разрешенных к распространению на территории Республики Беларусь: "КИНОМИКС", "Телеканал КХЛ (KHL TV channel)" и "Русская ночь"», - говорится в сообщении.
Отмечается, что в выдаче разрешений на вещание телеканалов «КИНОМИКС» и «Телеканал КХЛ» на очередной период было отказано в связи с выявленными в представленных материалах фактов нарушения закона «О рекламе», а представители «Русской ночи» не обращались за получением нового разрешения.
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