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Издание Sohu: Россия довела США до «паники» заявлением о будущем уходе с МКС

, 08:20 Источник: «ПолитРоссия»

Издание Sohu: Россия довела США до «паники» заявлением о будущем уходе с МКС
Международная космическая станция, pixabay.com

Российская Федерация довела Соединенные Штаты до «паники» заявлением о будущем уходе с Международной космической станции. Об этом говорится в публикации, размещенной в сети.

Некоторое время назад в правительстве РФ проинформировали, что страна покинет проект МКС через четыре года. Китайское интернет-издание Sohu пишет, что это объявление вызвало «панику» у США, которые начали удерживать Москву.

Портал процитировал руководителя НАСА Билла Нельсона, понадеявшегося на то, что сотрудничество двух стран на МКС получит свое продолжение. Нельсон подчеркнул, что Россия является важным партнером американцев в области освоения космоса.

Подобная реакция Вашингтона на планы Москвы уйти со станции объясняется тем, что ее эффективная работа во многом зависит от технологий РФ, отмечается в материале Sohu, пересказанном журналистами «ПолитРоссии».

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