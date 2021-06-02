Издание Sohu: Россия довела США до «паники» заявлением о будущем уходе с МКС

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2 июня 2021, 08:20 Источник: «ПолитРоссия»

Международная космическая станция, pixabay.com

Российская Федерация довела Соединенные Штаты до «паники» заявлением о будущем уходе с Международной космической станции. Об этом говорится в публикации, размещенной в сети.



Некоторое время назад в правительстве РФ проинформировали, что страна покинет проект МКС через четыре года. Китайское интернет-издание Sohu пишет, что это объявление вызвало «панику» у США, которые начали удерживать Москву.



Портал процитировал руководителя НАСА Билла Нельсона, понадеявшегося на то, что сотрудничество двух стран на МКС получит свое продолжение. Нельсон подчеркнул, что Россия является важным партнером американцев в области освоения космоса.



Подобная реакция Вашингтона на планы Москвы уйти со станции объясняется тем, что ее эффективная работа во многом зависит от технологий РФ, отмечается в материале Sohu, пересказанном журналистами «ПолитРоссии».





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