Исламизм на планете распространяется по стопам американских революций

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1 июня 2021, 15:48

Мусульманский мир в последние десятилетия переживает сложные времена. Идея единого мира мусульман продолжает будоражить умы многих лидеров исламских стран. Борьба за его сотворение переходит на глобальный уровень. При этом в реальность создания единого исламского государства не верит ни один мусульманский политик.



Определённые объединения возможны среди нескольких государств. Также допускается приход к власти в таких странах радикально настроенных группировок. Примером тому является Афганистан. Движение «Талибан» (запрещено в РФ) имеет большие шансы на политическое лидерство в стране. Уход американских и европейских военных из Афганистана приведёт к национализации и полной исламизации.



Усиление исламизма возможно также в Сирии. Местные исламистские группировки остаются главным противником действующего режима. Рано или поздно властям придётся вести с ними диалог. Эксперты не исключают возникновение исламистского взрыва в Ливии. Однако самостоятельность исламских группировок ограничена слабыми военными возможностями и ресурсами. К тому же они не имеют собственной стратегии и целей. После Сирии и Ливии исламизм начнёт плавное сползание на африканский континент.





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