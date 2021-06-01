Россия не ждёт от переговоров с президентом США разрешения сложных вопросов

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1 июня 2021, 12:45

Со времён Холодной войны уровень отношений между Москвой и Вашингтоном остаётся очень низким. Накануне встречи президентов России и США выяснилось, что повестки диалога по многим моментам не совпадают.



Американский лидер Джо Байден планирует оказывать на российского коллегу Владимира Путина значительное давление. Президент США считает, что в России не соблюдаются права человека. Администрация Белого дома в открытую показывает отсутствие стремления улучшать отношения между странами.



В Кремле заявили, что в повестку вопросов встречи лидеров государств включены темы международных проблем, ситуации с пандемией. Большую актуальность, как для России, так и для США представляет вопрос стратегической стабильности и контроль над вооружением. Разрыв ранее подписанных договоров подорвал гарантию стабильности во всём мире.



Особенность предстоящей встречи президентов состоит в том, что она будет носить не полный формат диалога. Если стороны не смогут договориться ни по каким-либо моментам, то можно с уверенностью сказать, что диалог между государствами отодвинется на неопределённый срок. В таком случае сотрудничество может быть продолжено только после острого потрясения в мире, которое может затронуть интересы безопасности обоих государств.





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