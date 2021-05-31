Зеленский назвал существующие договоренности между Россией и Белоруссией угрозой для Украины

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31 мая 2021, 22:36 Источник: РИА Новости

Владимир Зеленский, фото: APUkraine/ twitter.com, globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский назвал существующие договоренности между Россией и Белоруссией угрозой для Киева. Зеленский в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung рассказал, что его беспокоит перспектива углубления интеграции между Россией и Белоруссией в рамках Договора о Союзном государстве.

"У нас сегодня очень опасная ситуация в Белоруссии на нашей северной границе. Сегодня армия там под командованием белорусского режима. Но мы видим, как Россия и Беларусь упорно работают над договоренностями друг с другом", - сказал украинский президент. Он предположил, что Москва и Минск "могли бы включить туда оборону, и тогда эти страны могут оказать на Киев серьезное давление".

"Тогда Россия получила бы контроль над белорусскими вооруженными силами. С этой стороны мы тоже видим угрозы для себя — вплоть до реального Союзного государства", — выразил мнение Зеленский.

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