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В Турции ждут скорейшего возобновления авиасообщения с Россией

, 20:55

В Турции ждут скорейшего возобновления авиасообщения с Россией
фото: pixabay.com

В Турции ждут скорейшего возобновления авиасообщения с Россией, приостановленного из-за ухудшения эпидемиологической обстановки по коронавирусу. Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в понедельник заявил журналистам, что решение российских властей не было политическим, а было принято исключительно из-за коронавируса.

Он выразил надежду на возобновление полетов, так как прирост заболевших коронавирусом становится меньше.
Россия из-за усложнившейся эпидситуации по ковиду в Турции ограничила авиасообщение с этой страной с 15 апреля по 1 июня.

В середине мая Татьяны Голиковой провела встречу с министром культуры и туризма республики Мехметом Нури Эрсоем и главным внешнеполитическим советником президента Турции Ибрагимом Калыном. Для оценки ситуации и перспектив возобновления авиасообщения в Турцию будет направлена делегация из России.

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