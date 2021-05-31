Макрон прокомментировал информацию СМИ о шпионаже США и Дании за Меркель

Аргументы Недели → В мире 13+

31 мая 2021, 20:09 Источник: РИА Новости

Эммануэль Макрон, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал информацию германской газеты Süddeutsche Zeitung о шпионаже США и Дании за канцлером ФРГ Ангелой Меркель и другими немецкими политиками.

"...Это неприемлемо между союзниками, особенно — между союзниками и европейскими партнерами", — заявил Макрон на совместной пресс-конференции с Меркель по итогам заседания франко-немецкого совета министров.

Французский президент подчеркнул, места для подозрений между союзниками быть не должно, поэтому Париж ожидает пояснений от партнеров из Вашингтона и Копенгагена.

По данным издания, Агентство национальной безопасности США с помощью Дании в 2012-2014 годах следило за целым рядом европейских политиков, а специально - за Ангелой Меркель, в те годы главой МД ФРГ, ныне президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и кандидатом в канцлеры от Социал-демократической партии Германии Петером Штайнбрюком.

Датские спецслужбы также оказывали помощь США в шпионаже за ключевыми политиками Швеции, Норвегии, Нидерландов, Франции.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости