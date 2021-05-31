Власти Китая разрешили иметь в семье по три ребенка

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31 мая 2021, 17:50

фото: pixabay.com

После отмены в Китае политики «Одна семья — один ребенок» в 2013 году семьям разрешили рожать по два ребенка, а теперь китайские власти дают добро ещё расширять семьи, заводить третьего малыша.

Решение разрешать семьям рождение троих детей принято на заседании политбюро коммунистической партии КНР. Это связано с демографической ситуацией в Китае. Правительство КНР считает, что сокращение рождаемости угрожает долгосрочным экономическим перспективам страны.

После разрешения рожать второго ребёнка рождаемость продолжила падать. В 2020 году, согласно переписи населения, в Китае родились 12 миллионов детей, это минимальный показатель с 1961 года.

В 2010 году население страны составляло 1,34 миллиарда человек, к 2020 году оно выросло на 5,4% до 1,4 миллиарда человек.

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