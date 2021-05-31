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Украина выступает против Белоруссии

, 13:55

Украина выступает против Белоруссии

Украинский парламент намерен обратиться к мировому сообществу относительно событий, происходящих в соседней Белоруссии. В Киеве считают, что режим Лукашенко представляет угрозу подрыва международной стабильности.

Украинская администрация заинтересована в переносе переговоров по Донбассу из Белоруссии в другое государство. После прошедших выборов президента, украинское руководство отказалось признавать Лукашенко легитимным руководителем страны. А также внешнеполитическое ведомство «Незалежной» неоднократно заявляло, что Белоруссия находится под влиянием России.
За последний год контактная группа проводила переговоры только в режиме видеосвязи.

Инцидент с ирландским самолётом усилил стремления Киева сменить переговорную площадку по Донбассу. Глава украинской делегации Леонид Кравчук считает президента Лукашенко диктатором, который установил в стране свой режим. В Киеве хотели бы Париж и Берлин взамен Минску. Белорусское руководство напомнило Киеву, что площадка для диалога никому не навязывалась. Её выбрали сами украинцы, а также представители Германии, Франции.

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