Украина выступает против Белоруссии

Аргументы Недели → В мире 13+

31 мая 2021, 13:55

Украинский парламент намерен обратиться к мировому сообществу относительно событий, происходящих в соседней Белоруссии. В Киеве считают, что режим Лукашенко представляет угрозу подрыва международной стабильности.



Украинская администрация заинтересована в переносе переговоров по Донбассу из Белоруссии в другое государство. После прошедших выборов президента, украинское руководство отказалось признавать Лукашенко легитимным руководителем страны. А также внешнеполитическое ведомство «Незалежной» неоднократно заявляло, что Белоруссия находится под влиянием России.

За последний год контактная группа проводила переговоры только в режиме видеосвязи.



Инцидент с ирландским самолётом усилил стремления Киева сменить переговорную площадку по Донбассу. Глава украинской делегации Леонид Кравчук считает президента Лукашенко диктатором, который установил в стране свой режим. В Киеве хотели бы Париж и Берлин взамен Минску. Белорусское руководство напомнило Киеву, что площадка для диалога никому не навязывалась. Её выбрали сами украинцы, а также представители Германии, Франции.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости