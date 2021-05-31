Экология в мире: богиня коронавируса в Индии и невидимая борьба за чистоту окружающей среды

Аргументы Недели → В мире 13+

31 мая 2021, 13:36 Мария Шарковская, Специальный корреспондент

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

На прошедшей неделе экологи отметили годовщину самой крупной экологической катастрофы в Заполярье. Недавно принявший российское гражданство Стивен Сигал начал свою политическую карьеру с разработки поправок, ужесточающей закон об экологических преступлениях в России. Власти Красноярского края разрешили охоту в заповеднике «Тунгусский». Индийцы на фоне пандемии начали поклоняться богине коронавируса «Корона Деви». Самую экологически чистую невидимую скульптуру продали с молотка за 15 тыс. евро. Евросоюз, выступающий в качестве самого рьяного поборника сохранения окружающей среды, принял противоречивое решение - не использовать воздушное пространство Белоруссии. Сжигаются сверх ранее существовавших норм тысячи тонн авиационного керосина. В атмосферу попадает значительно большее, чем прежде, количество двуокиси углерода.



На минувшей неделе экологи отметили годовщину аварии в Норильске, которая потрясла всю Россию. Тогда в почву и водные объекты попало свыше 20 000 тонн дизельного топлива. Этот нефтеразлив стал самой крупной экологической катастрофой в заполярной Арктике. Виновником той катастрофы был признан «Норникель», который был оштрафован на 146 миллиардов рублей.



Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко жестко критиковала владельцев «Норникеля»:



«Приватизировали за условную цену. Окей, надо было запускать рыночную экономику. Но дальше то действительно рассчитывали, что придут серьезные инвесторы, люди серьезные, начнется модернизация производства. Мы видели, как средства на модернизацию выделяются. До сих пор стоят брошенные цеха в «Норникеле». Как будто вчера война закончилась. Это что такое? Это почему позволительно? Считали, придут серьезные люди и ликвидируют накопленный экологический ущерб огромный. Они не только не ликвидировали, они усугубили ситуацию».



К этой грустной годовщине эксперты «Гринпис» подготовили карту хранилищ нефтепродуктов в российской Арктике, используя данные, полученные от спутников. Всего на русском Севере выявили 612 нефтебаз с 4064 резервуарами емкостью от 100 до 50 000 тонн.



Получивший в 2016 году российское гражданство Стивен Сигал решил заняться политикой и вступил в партию «Справедливая Россия – За правду». На своем новом поприще он решил начать с подготовки поправок к законам, ужесточающим наказания за экологические преступления. В соответствии с новыми поправками, лица виновные в загрязнении воды, атмосферы или морской среды, нанесшем природе ущерб средней тяжести, будут лишаться свободы и права занимать ряд руководящих должностей. Ну что ж, коль свои правители ничего сделать не могут, остаётся только уповать на «варягов».



А тем временем власти Красноярского края разрешили охоту в границах заповедника «Тунгусский». У этих ребят, похоже, правая рука не знает, что делает левая. Четыре тысячи гектаров особо охраняемой природной зоны сдали в аренду охотничьему обществу, и еще 35 тысяч гектаров перешли в категорию общедоступных охотничьих угодий. На этих территориях стало можно охотиться на лосей, медведей, диких оленей и других животных, которые долгое время находились под охраной. Сотрудники Тунгусского заповедника уже обратились в природоохранную прокуратуру. На что последовала реакция регионального Минприроды, которое назвало случившееся технической ошибкой. Только абсолютный идиот может поверить столь бестолковой отговорке. Конечно же чиновники пообещали разобраться в ситуации и всё вернуть в прежнее состояние. Как говорится у нас на Руси, - «свежо предание, но верится с трудом». Предвижу долгие проволочки и отговорки, и, в конце концов, проблему просто забудут. Здесь пора уже привлекать к разбирательству Следственный комитет и Генпрокуратуру Российской Федерации.



Впрочем, твердолобые водятся не только на Руси. Евросоюз, выступающий в качестве самого рьяного поборника сохранения окружающей среды, принял противоречивое решение - не использовать воздушное пространство Белоруссии. Сжигаются сверх ранее существовавших норм тысячи тонн авиационного керосина. В атмосферу попадает значительно большее, чем прежде, количество двуокиси углерода. При этом Белоруссия в экологическом плане решительно выигрывает от отсутствия в её небе европейских авиалайнеров. Бесспорно, данный факт положительно скажется на биосфере этой страны. Отказ европейских авиационных компаний летать через воздушное пространство Белоруссии приводит к удлинению маршрутов авиалайнеров и к использованию значительно большего количества топлива, чем прежде. Получается, что Евросоюз принимая решение, направленное против Минска, по сути, наступает на горло своей песни. Интересно, как на это отреагирует европейский подростковый эко-феномен Грета Тунберг? По логике вещей, она уже должна вопить во всеуслышание, что европейские самолёты погружают собственный континент в массивные облака углекислого газа и способствуют возникновению в Европе парникового эффекта. Пока – тишина, но мы - терпеливые, подождём.



Позволю себе горькие новости разбавить курьёзными. Так, в Индии появился культ коронавируса. В городе Коимбатор, где проживают более 1,5 млн человек, создан Храм - святилище божества, получившего имя «Корона Деви». Настоятель этого Храма пояснил журналистам:



«Из-за того, что коронавирус приводит к распространению болезни, мы поклоняемся вирусу как богине и молим ее каждый день о том, чтобы болезнь была менее тяжелой и перестала распространяться».



Напоминаем, что в Индии число заразившихся коронавирусом превысило 27 млн. человек.



На этой неделе в Италии, один местный скульптор Сальваторе Гарау продал своё произведение за 15 тыс. евро. Стоит отметить, что это самый экологически чистый арт-объект в истории изобразительного искусства. Дело в том, что единственным доказательством существования этого произведения является сертификат на право собственности, а так он совершенно не видим, не осязаем и не обоняем. То есть он не соответствует определению материи и, следственно, является абсолютно духовной субстанцией. По заверению автора - работа имеет размеры 1,5 на 1,5 метра и может поместиться только в частном доме, желательно на открытом воздухе. Об этом сообщает «PostNews».



«Вы не можете увидеть скульптуру, но она есть. Она создана из пространства, мыслей и энергии. Также моя работа невидима, следовательно ее не могут скопировать, а значит она уникальна», — пояснил Сальваторе Гарау. Это уже не первая невидимая «скульптура» Гарау.



В прошлом году артист представил в Милане свою работу «Будда в созерцании» — пустое пространство, ограниченное лентами на полу. По-моему, Гарау сильно рискует, поскольку по поводу его работ можно себе вообразить всё, что угодно. Допустим кто-то решит, что они носят сексистский или расистский характер, и предъявит артисту иск.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости