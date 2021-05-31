Диалог лидеров РФ и США будет происходить в условиях сложнейшей конфронтации. Перезагрузки не получится

Аргументы Недели → В мире 13+

31 мая 2021, 12:45

Европейский Союз через дипломатические ведомства обратился к администрации США с предложением оценить поведение России. Ранее в Европе предлагали пересмотреть принципы взаимоотношений с РФ в лучшую сторону, однако инцидент с самолётом ирландской авиакомпании Ryanair внёс значительные изменения в настроения Брюсселя.



Основное внимание европейцев сосредоточено на желании наказать официальный Минск и дать оценку последним действиям Кремля. ЕС пытается создать дополнительные сложности для России перед встречей президента страны Владимира Путина с американским коллегой Джозефом Байденом. По мнению экспертов, отношения РФ и США в целом останутся без изменений. Но последние решения администрации Белого дома принимаются с учётом интересов Европы, чего не замечали при правлении предыдущего президента Америки Дональда Трампа.



В любом случае, диалог лидеров государств будет происходить в условиях сложнейшей конфронтации. Российская сторона не намерена идти на какие-либо уступки Западу по вопросу возврата Крыма и другим проблемам. Это означает, что ни о какой «перезагрузке» отношений двух стран речи идти не может. При этом Вашингтон заинтересован сделать всё, чтобы внешнеполитические действия Москвы были предсказуемыми и стабильными.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости