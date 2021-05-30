Официальный представитель правительства ЦАР сообщил о смерти трех россиян в республике

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30 мая 2021, 22:59 Источник: РИА Новости

полиция, фото: pixabay.com

Официальный представитель правительства в Центральноафриканской Республике (ЦАР) Анж Максим Казаги сообщил, что трое россиян и двое полицейских африканской страны погибли при взрыве придорожной бомбы.

«Да, это информация, которую мне предоставила несколько часов назад полиция», - пояснил он.

Кроме того, Казаги назвал случившееся «преступным актом» и осудил его.

В местных СМИ говорится, что трое россиян-сотрудников военизированных подразделений и двое местных полицейских погибли при взрыве в деревне Бандиба на северо-западе ЦАР, еще пять человек пострадали. Причиной инцидента стал подрыв двух служебных машин на самодельной мине. В одном из автомобилей находилось девять человек.

Посол России в ЦАР Владимир Титоренко заявил, что информация о гибели трех граждан РФ не поступала, ведется проверка.

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