Траур в доме президента. В Туркмении чиновников обязали обрить головы в память об отце главы государства

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30 мая 2021, 15:02 Источник: centralasian.org

centralasian.org

Траур в доме президента – страдает вся страна. В Туркмении чиновников обязали обрить головы и носить национальные тюбетейки. Так они должны почтить память умершего отца главы государства Гурбангулы Бердымухамедова.

Мяликгулы Бердымухамедов умер 18 апреля в возрасте 88 лет. Он был подполковником внутренних войск в запасе, работал в правительстве Туркменской ССР. И после его смерти президент семь дней не появлялся на публике и государственном ТВ. Без него прошли празднования Национального дня туркменского скакуна и алабая, все заботы по организации церемоний взял на себя сын главы государства - Сердар.

А затем президент появился на публике в национальном головном уборе и всем чиновникам теперь нужно последовать его примеру. В Лебапском велаяте на востоке страны женщины, работающие в бюджетных организациях, в знак траура носят шали с чёрными узорами. Сам президент появляется на всех мероприятиях на чёрном автомобиле.

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