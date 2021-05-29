Никол Пашинян назвал Россию главным партнёром Армении по вопросам безопасности

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29 мая 2021, 14:10

Никол Пашинян, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Российская Федерация продолжает оставаться главным партнёром Армении по вопросам безопасности, а Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) — главной системой безопасности.

Это заявление сделал и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян, - передаёт RT.

«Хочу подчеркнуть, что в сфере безопасности главным нашим партнёром является Россия, с которой у нас есть соглашения об объединённой группировке войск и объединённой системе ПВО», — отметил армянский премьер.

По словам Пашиняна, ОДКБ является основной системой безопасности для Армении, и организация «должна оставаться таковой».

В субботу, 29 мая, Пашинян на встрече с активистами партии «Гражданский договор» рассказал о предложении Минской группы

«сторонам отвести назад войска, потом с её помощью начать процесс демаркации и делимитации границы. Речь идет об участке Сотк-Хознавар (Гегаркуникской области)». «Мы в любой момент готовы отвести назад наши войска, начать процесс демаркации, ждем аналогичных шагов от азербайджанских властей, с которыми ведут переговоры сопредседатели Минской группы», — заверил Пашинян.

Министр обороны России Сергей Шойгу ранее провёл телефонный разговор с главой Минобороны Армении Вагаршаком Арутюняном.

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