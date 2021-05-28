Верховная Рада Украины приняла закон о наказании за военные преступления

Аргументы Недели → В мире 13+

28 мая 2021, 18:30 Источник: versia.ru

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Верховная Рада приняла законопроект № 2689 «О наказании за военные преступления» во втором чтении. Согласно новому закону, к ответственности могут привлекаться участники боевых действий как с одной, так и с другой стороны конфликта.



Военным преступлением признаётся умышленное нападение на незащищённые и не являющиеся военными целями объекты. За такие нападения предусмотрено наказание от 7 до 15 лет лишения свободы.



По сути, под эту норму нового закона подпадает разграбление жилых домов мирных жителей. Не является секретом, что многие добровольцы с Западной Украины отправляли домой контейнеры с награбленным добром. Квитанции о таких отправлениях теперь можно считать уликами. Суду будет достаточно в виде доказательства получить справку с «Укрпочты» или другой организации, осуществлявшей доставку посылки из зоны АТО.



Нападение на гражданское население или отдельных гражданских лиц теперь тоже будет караться по всей строгости закона. За умышленное убийство пленных предусмотрено заключение вплоть до пожизненного лишения свободы. До 15 лет будут давать за изнасилование и пытки.



Известно также, что новый закон предусматривает отсутствие срока давности по военным преступлениям и отмену возможной амнистии.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости