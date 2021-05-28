В Японии продлили режим ЧС, но Олимпиаду отменять не собираются

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28 мая 2021, 17:56 Источник: sports.ru

Фото: соцсети

В Японии до 20 июня продлили режим ЧС, связанный с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Однако МОК и Оргкомитет, не взирая ни на что, твердо намерены провести в Токио Олимпиаду-2020. Тем временем, согласно опросам, в Японии около 80% населения выступает за их отмену.



Игры не смогут отменить - это единственная возможность отбить хоть какие-то деньги, поскольку в запланированные сроки из-за пандемии их провести не удалось. И это будет другая Олимпиада - с актуальными ограничениями. По всей видимости, в новой реальности Игры сузятся до турнира спортивных протоколов и пройдут без забитых трибун.



Игры в Токио могут остаться в истории страны не грандиозным праздником, а печальным событием, которое стало триггером для эпидемии и трагедий в семьях. Стоит отметить, что Япония – страна с самым пожилым населением в мире: здесь живет более четверти жителей в возрасте 65+. При этом в Токио планируется приезд 100 тысяч гостей из более чем 200 стран.



«Все различные мутировавшие штаммы вируса, существующие в разных местах, будут концентрироваться и собираться здесь, в Токио. Мы не можем отрицать возможность появления даже нового штамма вируса после Игр. Если такая ситуация возникнет, это может даже означать, что новый штамм вируса в Токио будет назван «олимпийским», что станет огромной трагедией и объектом критики в течение следующих 100 лет», – заявил глава союза врачей Японии.



Его слова, по сути, отражают настроение всей страны. Но, похоже, выбора у японцев уже нет.





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